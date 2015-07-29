محافظ دمياط يشدد على ضرورة تكثيف تواجد سيارات الحماية المدنية بالمحافظة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إدارة الحماية المدنية بضرورة تكثيف تواجد سيارات الحماية المدنية بالمحافظة، بحيث يتم الدفع بأقرب سيارة فى حالة الاحتياج إليها.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه يوجد بالمحافظة 11 سيارة ثقيلة موزعة بالمدن التى تستطيع التحرك بها والقيام بالمهام الخاصة بها، وبالنسبة للسيارات الخفيفة عددها 6سيارات، موزعة كالآتى: سيارتان بمبنى الإدارة مخصصتان للخدمات الخارجية وسيارة بشبكة كهرباء غرب دمياط وسيارة بنقطة إطفاء دمياط القديمة مخصصة لبلاغات القمامة والمخلفات وسيارة بنقطة إطفاء دمياط الجديدة وسيارة بنقطة إطفاء كفر سعد.

وأوضح أنه عند الانتهاء من بناء نقطة إطفاء كفر البطيخ سوف يتم تدبير سيارة إطفاء مجهزة، كما سيتم إعادة توزيع سيارات الحماية المدنية بالمحافظة بعد ورود سيارات جديدة لتغطية أكبر عدد من المواقع.