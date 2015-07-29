فى عدد يوليو من "المصير الجديد".. الاغتيالات السياسية خيانة عظمى أم إرهاب

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ننشر أبرز عناوين العدد الأخير من صحيفة المصير الجديد، لشهر أغسطس 2015، حيث تصدر الصحيفة المحلية عن محافظة جنوب سيناء.. وجاءات أبرز موضوعاتها كالآتي:

الاغتيالات السياسية خيانة عظمى أم إرهاب أم صراع على الكراسى

> إنفراد بالصور مع اسرة شهيد المنيا الذى قتل 12 ارهابياً قبل استشهاده

> الاسماعيلية تتزين وتتجمل استعدادا للاحتفال بقناة السويس الجديدة

> الجمعيات الخيرية فى مصر بيزنس أم تكافل اجتماعى

> بعد 80 سنة.. الحاجة وهيبة تامرها الملائكة ببناء المساجد وإستكمال تعليمها.

> لماذا الصمت يا وزير التنمية المحلية على مهازل المسيرى محافظ الاسكندرية

> صحفى المصير يكشف الحقيقة والخيال فى تبارك اهالى المنيا بخيال التكروى وضريح الجمام فى البهنسا

> محافظ جنوب سيناء لايكل ولايمل وشعلة نشاط

> خطوط المحمول المتهم الاول فى الاغتيالات السياسية

> الشرطة البيطرية للقضاء على غش اللحوم بعد واقعة مزرعة حميرالفيوم

> كارثة .. اعلاف الدواجن تسبب السرطان

> الكبدة الامريكية تصيب بالسرطان والتحول الجنسى

> مدافن المخلفات الصحية قنابل مؤقوته تهدد حياة المصريين

> العصابات المسلحة تسيطر على البلابيش وحمرادوم والاهالى يعيشون فى رعب مكتوم

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