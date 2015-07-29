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فى عدد يوليو من "المصير الجديد".. الاغتيالات السياسية خيانة عظمى أم إرهاب

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فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ننشر أبرز عناوين العدد الأخير من صحيفة المصير الجديد، لشهر أغسطس 2015، حيث تصدر الصحيفة المحلية عن محافظة جنوب سيناء.. وجاءات أبرز موضوعاتها كالآتي:

arrowNew.png الاغتيالات السياسية خيانة عظمى أم إرهاب أم صراع على الكراسى
>arrowNew.png إنفراد بالصور مع اسرة شهيد المنيا الذى قتل 12 ارهابياً قبل استشهاده
>arrowNew.png الاسماعيلية تتزين وتتجمل استعدادا للاحتفال بقناة السويس الجديدة
>arrowNew.png الجمعيات الخيرية فى بيزنس أم تكافل اجتماعى
>arrowNew.png بعد 80 سنة.. الحاجة وهيبة تامرها الملائكة ببناء المساجد وإستكمال تعليمها.
>arrowNew.png لماذا الصمت يا وزير التنمية المحلية على مهازل المسيرى محافظ الاسكندرية
>arrowNew.png صحفى المصير يكشف الحقيقة والخيال فى تبارك اهالى المنيا بخيال التكروى وضريح الجمام فى البهنسا
>arrowNew.png محافظ جنوب سيناء لايكل ولايمل وشعلة نشاط
>arrowNew.png خطوط المحمول المتهم الاول فى الاغتيالات السياسية
>arrowNew.png الشرطة البيطرية للقضاء على غش اللحوم بعد واقعة مزرعة حميرالفيوم
>arrowNew.png كارثة .. اعلاف الدواجن تسبب السرطان
>arrowNew.png الكبدة الامريكية تصيب بالسرطان والتحول الجنسى
>arrowNew.png مدافن المخلفات الصحية قنابل مؤقوته تهدد حياة المصريين
>arrowNew.pngالعصابات المسلحة تسيطر على البلابيش وحمرادوم والاهالى يعيشون فى رعب مكتوم

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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