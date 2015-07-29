وصول 53 ألفاً و118 طناً فحم لميناء الأدبية بالسويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بميناء الأدبية لاستقبال السفينة ابيس بولكير وعلى متنها 53 ألفا و 118 طن فحم قادمة من بولندا، حيث تم أخذ الاحتياطات اللازمة اثناء عمليات التفريغ والتخزين داخل الميناء باتباع اشتراطات التداول الصادرة من وزارة البيئة . كما يستقبل الميناء السفينة ويلما وعلى متنها 812 طن معدات قادمة من شرق آسيا .

أضاف بيان إعلامي صادر من الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 و على متنها 13 شاحنة و 6 راكب و مغادرة العبارة امانة و على متنها 453 راكب و 20 سيارة و 34 شاحنة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 360 راكب و 9 شاحنة و 8 سيارة ملاكى و 2 باص جيت .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 278 راكب و 11 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 900 راكب و 5 سيارة و 4 شاحنة و 1 باص جيت ، يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 320 راكب و 57 سيارة متجهة الى ضبا .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة سفينة الابحاث نورسن اندفور متجهة الى جيبوتى كما شهد الميناء بالامس مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 75 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية.