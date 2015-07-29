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وصول 53 ألفاً و118 طناً فحم لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 53 ألفاً و118 طناً فحم لميناء الأدبية بالسويس وصول 53 ألفاً و118 طناً فحم لميناء الأدبية بالسويس
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد بميناء الأدبية لاستقبال السفينة ابيس بولكير وعلى متنها 53 ألفا و 118 طن فحم قادمة من بولندا، حيث تم أخذ الاحتياطات اللازمة اثناء عمليات التفريغ والتخزين داخل الميناء باتباع اشتراطات التداول الصادرة من وزارة البيئة . كما يستقبل الميناء السفينة ويلما وعلى متنها 812 طن معدات قادمة من شرق آسيا .

أضاف بيان إعلامي صادر من الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 و على متنها 13 شاحنة و 6 راكب و مغادرة العبارة امانة و على متنها 453 راكب و 20 سيارة و 34 شاحنة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 360 راكب و 9 شاحنة و 8 سيارة ملاكى و 2 باص جيت .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 278 راكب و 11 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 900 راكب و 5 سيارة و 4 شاحنة و 1 باص جيت ، يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 320 راكب و 57 سيارة متجهة الى ضبا .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة سفينة الابحاث نورسن اندفور متجهة الى جيبوتى كما شهد الميناء بالامس مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 75 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية.

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مصر 365