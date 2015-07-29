محافظ سوهاج: إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بـ 5 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا ودار السلام وسوهاج وطهطا وساقلته قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالات لعدد 37 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 15 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد 9 حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز دار السلام، وكذلك إزالة عدد 6 حالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 5 حالات تعدٍّ ناحية مركز طهطا وعدد حالتى تعدٍّ ناحية مركز ساقلته.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.