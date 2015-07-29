طرائف.. «السيسي» يضحك على كلب الحراسة في احتفال كلية الشرطة

انتابت حالة من السعادة والضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية السابق عدلى منصور،أثناء مشاهدة عرض للكلاب البوليسية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقدم طلاب كلية الشرطة عروضا بالكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمسجلين خطر، واستخدم فيها الكلاب البوليسية المدربة وذات الكفاءة القتالية والبدنية العالية، حيث رفض ترك المواد المخدرة التى عثر عليها داخل سيارة، حيث حاول مدرب الكلب شده بعيدا عن المواد، لاستكمال العرض، إلا أن الكلب رفض، واستمر ما يقرب من 3 دقائق، ممسكا بالمواد.

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