سقوط عامل سرق مشغولات وجنيهات ذهبية من منزل سيدة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى فى ضبط عامل قام بسرقة مسكن سيدة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

ووردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن تفيد قيام محمد خ ا م 24 سنة عامل مقيم دائرة قسم كرموز بارتكاب حادث القضية جنح سيدي جابر عن بلاغ صافيناز م س ع مقيمة دائرة قسم أول المنتزه بسرقة مشغولات ذهبية - وعدد " 14" جنيه ذهب وعدد 6 ساعة يد - 100ريال سعودي - 900 جنيهاً – 2 هاتف محمول " من داخل الشقة سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليها تعرفت عليها، بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.