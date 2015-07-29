أمن الإسكندرية يضبط عاطل بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط عاطل بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش قبل محاولته توزيعها على عملائه من شباب المحافظة .

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام أحمد ح م ا 46 سنة عاطل المسجل بالقسم والسابق اتهامه في القضية جنايات قسم اللبان "مخدرات "بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالي 2500 جرام " ومبلغ 450 جنيهاً – هاتف محمول – أثناء قيادته السيارة رقم 9683مصر بدائرة قسم ثان الرمل .

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى ترويج المواد المخدره ، و تحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة .