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بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "ألتراس ربعاوى"

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بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "ألتراس ربعاوى" بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "ألتراس ربعاوى"
بدأت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر جلسة محاكمة 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف وشغب.

وفور بدء جلسة اليوم تبين غياب أحد المتهمين فى القضية و المودع بسجن القناطر عن حضور جلسة اليوم نظرا لحضوره الامتحان.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.
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