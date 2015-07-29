المحكمة تتسلم تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهم الثالث فى قضية التراس رابعاوى

تسلمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى جلسة محاكمة 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس رابعاوى" والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف وشغب من النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهم عبد الله مراد، والذى سبق وأن زعم تعرضه للتعذيب داخل السجن المودع به و طالب دفاعه عرضه على الطب الشرعى.

على جانب آخر، طالب دفاع المتهم من المحكمة إجراء تحقيق فى وقائع التعذيب الذى تعرض اليها المتهم أثناء التحقيقات و المعاينة التصويرية التى تسببت فى إجباره على أقواله، والتأثير على ارادة المتهم، وصولا إلى حقيقة الأمر، وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة السماح لأسرته بالتواصل معه.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.