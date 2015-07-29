سقوط محام بالمقطم يزور خطابات تخصيص الوحدات السكنية للنصب على المواطنين

نجح رجال مباحث الأموال العامة فى كشف ملابسات واقعة تعرض باحثة باتحاد الإذاعة والتليفزيون وآخرين للنصب على يد محام لتزويره خطابات تخصيص وحدات سكنية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ضخمة، فتم ضبطه وبحوزته عدد من المستندات المزورة واعترف بارتكاب الواقعة فتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من المواطنة "أمانى ط ط" 42 سنه باحثة باتحاد الإذاعة والتليفزيون و3 أشخاص آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص يدعى "صابر إ" محامى لقيامه بالنصب عليهم واصطناع وتزوير خطابات تخصيص وحدات سكنية وإيصالات إيداع نقدية منسوب صدورها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأسمائهم والاستيلاء على مبلغ 320 ألف جنيه.

ومن خلال التحريات أمكن تحديده وتبين أنه "صابر إ ع م" 50 سنة محام حر ومقيم دائرة قسم المقطم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة الإعلام (النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، ونقابة الهندسة الإذاعية) و27 إيصال استلام نقدية، 5 خطابات تخصيص وحدات سكنية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 3 خطابات منسوب صدورهم لذات الهيئة موجهين إلى مرفق المياه والكهرباء وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، 2 توكيل رسمى عام منسوب صدورهما لمكتب توثيق الشهر العقارى بمدينة نصر "جميعها مزورة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على المجنى عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.