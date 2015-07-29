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القبض على تاجر سلاح قبل ترويجه بندقية و4 فرد خرطوش وذخائر بالمطرية

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القبض على تاجر سلاح قبل ترويجه بندقية و4 فرد خرطوش وذخائر بالمطرية القبض على تاجر سلاح قبل ترويجه بندقية و4 فرد خرطوش وذخائر بالمطرية
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي عامل تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وبحوزته 5 قطع أسلحة وكمية من الطلقات والذخائر، والذي اعترف أنه كان في طريقه لترويجها علي عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لتولي التحقيق.

تلقي المقدم وائل متولي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية معلومات مفادها قيام " محمد و إ " 26 سنة عامل ومقيم دائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته 5 سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش عيار 12 مم ، 4 فرد خرطوش عيار 12 مم ، خزينة بندقية آلى بداخلها 25 طلقة عيار 7.62×39 مم ، 20 طلقة خرطوش عيار 12 مم ، مبلغ مالى 700 جنيه ) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وأنه كان في طريقه لترويجها علي عملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365