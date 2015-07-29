القبض على تاجر سلاح قبل ترويجه بندقية و4 فرد خرطوش وذخائر بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي عامل تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وبحوزته 5 قطع أسلحة وكمية من الطلقات والذخائر، والذي اعترف أنه كان في طريقه لترويجها علي عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لتولي التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقي المقدم وائل متولي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية معلومات مفادها قيام " محمد و إ " 26 سنة عامل ومقيم دائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته 5 سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش عيار 12 مم ، 4 فرد خرطوش عيار 12 مم ، خزينة بندقية آلى بداخلها 25 طلقة عيار 7.62×39 مم ، 20 طلقة خرطوش عيار 12 مم ، مبلغ مالى 700 جنيه ) .
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وأنه كان في طريقه لترويجها علي عملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .