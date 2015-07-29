جامعة بني سويف تستقبل طلاب المرحلة الأولى بمكاتب التنسيق

استقبلت جامعة بني سويف طلاب الثانوية العامة ، المرحلة الأولى بمكاتب التنسيق المخصصة لإستقبالهم، وذلك لتسجيل رغباتهم بمعمل تكنولوجيا المعلومات فاصل (7) بكلية التجارة بحرم الجامعة.

ومن جانبه، قالت نوران محمود غريب أحد المتقدمين لتسجيل رغباتهم داخل الجامعة “جئت اليوم للتقدم بتسجيل رغباتي داخل جامعة بني سويف، وبالفعل سجلت رغباتي بكل يسر وسهولة دون عوائق، وتمثلت رغباتي في الاولي إعلام والثانية تربية، وكان هناك مجهود رائع داخل وحدة تسجيل الرغبات من قبل الموظفين”.

وأوضح الدكتور أمين لطفي، أنه تم تخصيص مكتب تنسيق أخر بمعمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات شرق النيل، مؤكداً أن مكاتب التنسيق مجهزه، ويتوافر بها كافة أجهزة الكمبيوتر لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، مع تواجد المتخصصين في هذه المعامل لمعاونة الطلاب وإرشادهم عند تسجيل.

وأضاف، أن مكتب التنسيق قد أستقبل ما يقرب من (700) طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم ، وأنه قد تم فتح معامل الحاسب بدءا من يوم الجمعة، وفتح معامل الحاسب بالجامعة بدءًا من السبت ويستمر العمل بها حتى يوم الأربعاء القادم، بصفة مستمرة ويومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، عن طريق 25 موظفًا من العاملين بالكليات، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعة وسيكون موقع التنسيق متاحًا لمدة (24) ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة .