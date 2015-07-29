حزب الحرية يثني بقرارالسيسي بتعديل القوانين الدستورية

أثنى المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية ، بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم إنتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الإنتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها، مؤكدا أن الرئيس حريص على إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية فى تصريحات صحفية اليوم، أن قرار الرئيس بقانون بتحرير المحكمة الستورية ، أبلغ رد على المشككين فى عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام بإجراء الإنتخابات البرلمانية .

ودعا نائب رئيس حزب الحرية ، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التوحد من أجل الوطن ونبذ الخلافات مؤكدا أننا على أعتاب إنتخابات برلمانية وبرلمان جديد وهذا يحتاج منا “حسن” إختيار النواب حتى يكون لدينا برلمان قوى قادر على التشريع .