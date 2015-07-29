بطل الدوري - هدف حفني ضد ' وحيد ' وعقدة الموسم الواحد بأبرز 5 حقائق عن صدام الزمالك والجيش

أمطر الزمالك شباك الجيش بسداسية في لقاء الدور الأول لم يسجل فيها نجمه الأول أيمن حفني.

بينما هدفه الوحيد في مباراة الفريقين كانت لناديه السابق طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر.

الزمالك يحل ضيفا على طلائع الجيش في استاد بتروسبورت. مباراة، يدخلها الفارس الأبيض وهو حاملا لدرع الدوري بعد غياب 11 عاما.

وقبل المواجهة المنتظرة على الملعب الذي شهد انتصار الزمالك على الجيش في آخر مباراة جمعتهما، يقدم FilGoal.com خمس حقائق مثيرة عن المباراة.

حفني ضد وحيد

أيمن حفني، نجم القلعة البيضاء الأول، الذي يستعد للمشاركة بعد غيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي، هو الوحيد في التاريخ الذي زار شباك الزمالك مع الجيش ثم انضم له.

حدث ذلك في المباراة الوحيدة التي جعت الفريقين خارج مسابقة الدوري الممتاز حين أطاح الأبيض بالجيش من نصف نهائي كأس مصر موسم 2012-2013.

انتصار العجوز

الجيش سيدخل المواجهة تحت قيادة فنية مؤقتة مع نجم الإسماعيلي السابق أحمد العجوز. فلقد رحل طلعت يوسف عن الفريق وسيتولى طارق يحيى المهمة عقب المباراة.

وسبق للعجوز في مواجهته الوحيدة أمام الزمالك الفوز، حين قاد الدراويش لقهر الأبيض على استاد القاهرة بهدف رائع للشاب إبراهيم حسن.

عقدة الموسم الواحد

الزمالك فاز في لقاء الدور الأول، التعادل يكفيه لتحقيق المطلوب وهو التتويج، لكنه لم يعرف مطلقا الانتصار على الجيش مرتين في موسم واحد في تاريخ الدوري.

فعلى مدار الـ8 مواسم المكتملة التي خاضها طلائع الجيش في الدوري الممتاز منذ صعوده 2004-2005، لم يخسر مطلقا أمام الزمالك في نفس الموسم مرتين.

وجها لوجه

50% من مباريات الفريقين بالدوري حسمها الأبيض. فاز 10 مباريات من إجمالي 20.

فاز الجيش 4 مباريات وتعادلا 6 مرات، ولم يفز الأول على الزمالك منذ 6 سنوات تقريبا، منذ فوزه بهدف دودزي في سبتمبر 2009.

الفوز الأكبر

الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان في لقاؤهما الأخير الذي فاز به الزمالك 6-1 في مستهل مبارياته بالموسم الحالي من الدوري.

سجل كل من خالد قمر، الظهير الأيسر الممتاز محمد عبد الشافي، العقرب البوركيني القريب من الرحيل عبد الله سيسيه، وأحرز لاعب الفريق السابق مؤمن زكريا هاتريك.