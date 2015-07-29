بطل الدوري - باسم مرسي يحكي لـ في الجول عن القائد الخفي في الزمالك.. والتألق بسبب حامد

فتح باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك قلبه وتحدث عن العديد عن كواليس ما يحدث داخل غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض ودور القائد الخفي والتألق بعد التعلم من مشاهدة طارق حامد، وماذا يحدث لخالد قمر.

وبدأ مهاجم الإنتاج الحربي السابق حديثه لـFilGoal.comقائلا:"القائد الخفي في الزمالك هو أحمد دويدار الكل يحبه".

وتابع"هو قائد داخل وخارج الملعب، عندما انتقلت للزمالك كان لا يوجد شيء يجمع بين اللاعبين فكان هو يقوم بجمعنا داخل وخارج الملعب ويتحدث معنا دائما".

وأضاف"وهو كان لا ينسى أي لاعب في عيد ميلاده ويحرص على الاحتفال به مما ساهم في جعلنا نشعر كأننا أسرة واحدة".

هذا كان عن دور دويدار في الزمالك على الرغم من قلة مشاركاته في المباريات ولكن هناك لاعب آخر لا يشارك باستمرار ولكنه عندما يلعب ولو لمدة قليلة جعل باسم نفسه يتألق وينفجر مع الزمالك.

وتحدث باسم"طارق حامد لقد تعلمت منه العديد من الأمور لكن أهمها هو أنه إذا أردت أن تكون لاعبا كبيرا يجب أن تكون في قمة تركيزك خلال الموسم ككل وليس لمباراة واحدة فقط".

وأوضح"طارق يكون بديل في أغلب الأوقات ولكنه عندما يشارك يقدم أداء رائعا جدا، لقد علمني أن أكون في قمة تركيزي طوال الموسم".

وانتقل مهاجم الزمالك للتحدث عن لاعب آخر في الفريق وهو زميله في خط الهجوم خالد قمر والذي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب انخفاض مستواه منذ انتقاله للفريق الأبيض.

وعن هذا الأمر"مشكلة خالد قمر هي أن الثقة تهرب منه بشكل غريب، في التدريبات هو يقدم أداء رائعا جدا لا يصدق".

وتابع"أتمنى أن يسانده الجمهور خلال الفترة المقبلة فلو عاد خالد لمستواه سيكون هذا الأمر هام جدا بالنسبة للزمالك"