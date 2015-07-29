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«الأعصر» : نسبة النجاح بكلية الشرطة هذا العام بلغت 93.6%

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«الأعصر» : نسبة النجاح بكلية الشرطة هذا العام بلغت 93.6% «الأعصر» : نسبة النجاح بكلية الشرطة هذا العام بلغت 93.6%

قال اللواء عمرو الأعصر مدير أكاديمية الشرطة، إن نسبة النجاح هذا العام بين طلبة الأكاديمية وصلت إلى 93.6%، حيث تقدم للامتحانات هذا العام 1138 طالبًا اجتاز منهم الاختبارات 1065 طالبًا من دول عربية، على رأسها فلسطين وقطر.

وأضاف الأعصر خلال كلمته في بداية احتفالية أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة، أن أكادمية الشرطة سعت لتطوير وربط رسالتها بواقع العمل الأمني وتطوراته وتحدياته.

كما أشاد بقطاع كلاب الأمن والحراسة الذي يمثل أحد الكيانات للكشف عن المواد المتفجرة وتأمين المنشآت الحيوية والسياحية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها .

وتابع “إن هذه الإنجازات ما لم تكن تتحقق لولا التعاون مع أجهزة الدولة، ولذلك أتقدم بالشكر إلى القوات المسلحة الباسلة ووزارة العدل وقضاء مصر الشامخ ووزارة الخارجية المصرية رمز الدبلوماسية العظيمة، وأجهزة وسائل الإعلام المختلفة وكذلك كافة أجهزة وزارة الداخلية”.

كما وجه رسالة إلى الخريجين الجدد من طلبة الكلية، قائلا “أبنائي الخريجين افخروا أنكم العيون التي باتت تسهر بإذن الله على أمن وسلامة هذا الوطن، واعلموا أنكم أصحاب رسالة سامية وحافظوا على مصر والأمن والنظام والوطن، وكونوا سندا للحق، مؤكدين على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

كما أكد للرئيس عبد الفتاح أن هؤلاء الطلبة قد أقسموا على بذل كل الجهود ومواصلة الليل بالنهار لدعم الاستقرار والتنمية والبناء، قائلا “حفظ الله مصر وحفظكم من كل سوء”.

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