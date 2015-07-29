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مصرع مزارع اصطدم بماكينة رى هشمت رأسه فى أشمون بالمنوفية

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مصرع مزارع اصطدم بماكينة رى هشمت رأسه فى أشمون بالمنوفية مصرع مزارع اصطدم بماكينة رى هشمت رأسه فى أشمون بالمنوفية
لقى مزارع بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدامه بماكينة الرى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون يفيد مصرع مهدى عبد الرؤوف الخشن 65 عاما ومقيم بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك اصطدامه بماكينة الرى أثناء قيامه برى الأرض الزراعية وحال قيامه بتشغيلها جذبته فاصطدم بها الأمر الذى أدى إلى إصابته بتهشم بالجمجمة ونزيف بالمخ وتوفى على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365