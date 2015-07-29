خالد حنفى: ندرس تسليم بطاقات التموين الذكية للمواطنين عبر مكاتب البريد

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يدرس تسليم المواطنين بطاقات التموين الذكية الخاصة بهم من مكاتب البريد لسرعة تسليمها ونظرًا لانتشارها فى كل أنحاء الجمهورية، وهى بطاقات التموين المستخرجة حديثا والمحولة من ورقية إلى ذكية وبطاقات بدل الفاقد والتالف وبطاقات صرف الخبز.

وأضاف "حنفى" خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة تطوير المكاتب التموينية، أنه تم البدء فى تنفيذ خطة لتحديث مكاتب التموين من حيث إدخال النظم الحديثة وربط هذه المكاتب بشبكة إلكترونية موحدة مع مديريات التموين والوزارة، لسرعة تلقى القرارات وتطوير هذه المكاتب من ناحية الشكل والنظافة، والمكان لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لموظفى مكاتب التموين تماثل أماكن البنوك وذلك لتقديم أفضل ما لديهم عند تعاملهم مع الجمهور، وأيضا للتيسير على المواطنين خلال تعاملهم مع فروع المكاتب التموينية، مشيرا إلى أنه سوف يبدأ التطوير فى مكاتب التموين فى 4 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ثم تنفيذها فى بقية المحافظات.

وأشار وزير التموين إلى أنه جارى حاليًا إنشاء 16 مكتب تموينى متطور بالقاهرة، والتنسيق مع شركتى فورى وخدماتى للتعاون مع وزارة التموين فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين فى البطاقات التموينية .