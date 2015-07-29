انتبه.. المهدئات ومضادات الاكتئاب والمسكنات تصيبك بالسمنة

الإسراف فى تناول الطعام الدسم والحلوى، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، من أهم الأسباب الرئيسية والمعروفة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى قد يجهلها الكثيرون، وتعد أيضا من الأسباب المباشرة لزيادة الوزن.

وربما يرجع فشل الأنظمة الغذائية المنحفة فى إنقاص الوزن الزائد نتيجة لتلك الأسباب المجهولة.

تبعا لرأى اخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف فإن تناول أنواع معينة من العلاجات الدوائية، يؤثر بصورة مباشرة على عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم، وبالتالى يساعد على زيادة الوزن بصورة كبيرة كما يضعف من فرص التخلص من السمنة.

أهم تلك العلاجات كما يوضح خالد تتمثل فى مسكنات الالم ومهدئات الاعصاب وبعض أنواع علاجات الاكتئاب، موضحا أن تلك الانواع تؤثر بصورة مباشرة على عملية الإيض بجسم الإنسان، وتضعف إلى حد كبير من قدرته على حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم، وهو ما ينتج عنه زيادة فى الوزن وصعوبة فى التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.

ولتجنب ذلك ينصح خالد بعدم الاستسهال فى تناول المسكنات.. والحرص على ممارسة الرياضة وشرب كميات كبيرة من الماء أثناء الخضوع للعلاج بمضادات الاكتئاب والمهدئات، لمحاولة السيطرة على الاثار السلبية التى تنتج عن تلك العلاجات.