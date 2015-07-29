أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبه.. المهدئات ومضادات الاكتئاب والمسكنات تصيبك بالسمنة

Google+ Print
انتبه.. المهدئات ومضادات الاكتئاب والمسكنات تصيبك بالسمنة انتبه.. المهدئات ومضادات الاكتئاب والمسكنات تصيبك بالسمنة
الإسراف فى تناول الطعام الدسم والحلوى، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، من أهم الأسباب الرئيسية والمعروفة للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى قد يجهلها الكثيرون، وتعد أيضا من الأسباب المباشرة لزيادة الوزن.

وربما يرجع فشل الأنظمة الغذائية المنحفة فى إنقاص الوزن الزائد نتيجة لتلك الأسباب المجهولة.

تبعا لرأى اخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف فإن تناول أنواع معينة من العلاجات الدوائية، يؤثر بصورة مباشرة على عملية حرق والسعرات الحرارية بالجسم، وبالتالى يساعد على زيادة الوزن بصورة كبيرة كما يضعف من فرص التخلص من السمنة.

أهم تلك العلاجات كما يوضح خالد تتمثل فى مسكنات الالم ومهدئات الاعصاب وبعض أنواع علاجات الاكتئاب، موضحا أن تلك الانواع تؤثر بصورة مباشرة على عملية الإيض بجسم الإنسان، وتضعف إلى حد كبير من قدرته على حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم، وهو ما ينتج عنه زيادة فى الوزن وصعوبة فى التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.

ولتجنب ذلك ينصح خالد بعدم الاستسهال فى تناول المسكنات.. والحرص على ممارسة الرياضة وشرب كميات كبيرة من الماء أثناء الخضوع للعلاج بمضادات الاكتئاب والمهدئات، لمحاولة السيطرة على الاثار السلبية التى تنتج عن تلك العلاجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم