بالفيديو.. أهالى خريجى أكاديمية الشرطة يستقبلون السيسى بـ"الزغاريد"

استقبل أهالى وأسر الطلاب خريجى أكاديمية الشرطة اليوم الاربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بـ"تحيا مصر والزغاريد"، وذلك خلال مشاركته فى الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشارك فى الحفل، الرئيس السابق عدلى منصور، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

ويقدم طلبة كلية الشرطة عروضا قتالية، يبرزون فيها كيفية التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن.

كما يقدم الطلاب عروضًا لأبرز التدريبات التى تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتظهر العروض الكفاءات الكبيرة التى تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية. كما سيتم السماح لبعض أسر الطلاب بحضور حفل التخرج.

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