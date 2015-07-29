عمرو الأعصر عن مشاركة طلاب حربية بحفل تخريج دفعة الشرطة: رفقاء الدرب

قال اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمة الشرطة، إن عددا من طلاب الكلية الحربية يشاركون فى الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة.

وأضاف اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن طلاب الكلية الحربية رفقاء الدرب.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشارك فى الحفل، الرئيس السابق، عدلى منصور، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

ويقدم طلبة كلية الشرطة عروضا قتالية، يبرزون فيها كيفية التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن.

كما يقدم الطلاب عروضًا على أبرز التدريبات التى تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية، وتظهر العروض الكفاءات الكبيرة التى تم تدريبهم عليها خلال الفترة الماضية. كما سيتم السماح لبعض أسر الطلاب بحضور حفل التخرج.