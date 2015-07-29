رئيس أكاديمية الشرطة يهدى السيسى مفتاحا رمزيا لقناة السويس الجديدة

قدم اللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمة الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عبارة عن "مفتاح" يرمز للتنمية والتحدى والمشروعات الاقتصادية ومدون عليه قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح المليون فدان.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشارك فى الحفل، الرئيس السابق، عدلى منصور، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.