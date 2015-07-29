بالفيديو - أهداف رائعة في فوز تشيلسي على برشلونة

(إفي): حقق تشيلسي الفوز على برشلونة بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخلال المباراة، التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب (فيديكس فيلد) بمدينة لاندوفر الأمريكية، بادر البلجيكي ادين ازار بالتهديف لتشيلسي (ق10) لينتهي الشوط الأول بتقدم "البلوز".

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني أدرك لويس سواريز التعادل للبرسا (ق52) ثم أضاف ساندرو راميريز الهدف الثاني للفريق الكتالوني (ق66).

وظل برشلونة متقدما إلى أن سجل جاري كاهيل هدف التعادل للبلوز (ق85)، مما أدى إلى الاحتكام لركلات الترجيح ليفوز تشيلسي باللقاء بنتيجة 4-2.

وسجل ركلات الترجيح للبلوز كل من الكولومبي راداميل فالكاو وفيكتور موسيس وراميريز سانتوس ولويك ريمي، بينما سجل للبرسا أندريس إنيستا وساندرو راميريز فيما عجز ألين خليلوفيتش وجيرارد بيكيه عن هز شباك الخصم.

شاهد الأهداف وركلات الترجيح