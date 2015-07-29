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مصرع 3 وإصابة 2 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا

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مصرع 3 وإصابة 2 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا مصرع 3 وإصابة 2 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا
لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران فى تصادم سيارة بدراجة بخارية أمام قرية المخادمة بقنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 6543 ملاكى قنا قيادة محمد مجدى أحمد هاشم 24 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة سائق ومقيم بقرية المخادمة اصطدم مع الدراجة البخارية رقم 40174 ونتج عن الحادث مصرع كل من عبدالرحمن أحمد مصطفى 20 سنة عامل ومحمد عبد الراضى هلال 23 سنة عامل وأحمد حسين عطية 20 سنة عامل، وإصابة كل من قائد السيارة وأحمد حمدى أحمد سليم 24 سنة.

جار تحرير محضر بالواقعة بعد نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365