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تونس تحصل على عتاد عسكرى من الجيش الألمانى بقيمة 1.2مليون يورو

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تونس تحصل على عتاد عسكرى من الجيش الألمانى بقيمة 1.2مليون يورو تونس تحصل على عتاد عسكرى من الجيش الألمانى بقيمة 1.2مليون يورو
عقب الهجمات الإرهابية التى استهدفت سائحين فى تونس، يتيح الجيش الألمانى للدولة الواقعة شمالى أفريقيا عتادا عسكريا بقيمة 1.2 مليون يورو.

وأعلن اليوم الأربعاء على هامش زيارة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لتونس أن القوات المسلحة التونسية ستحصل على حوض عائم لصيانة القوارب وزورق للدوريات وخمس شاحنات صغيرة من طراز "يونيموج"، بالإضافة إلى 3 آلاف خوذة و700 منظار مزدوج.

كما تدرس الألمانية كيفية دعم تونس فى تأمين حدودها مع ليبيا التى يبلغ طولها 600 كيلومتر.

وتبحث برلين فى المقام الأول دعم تونس بمهمة شرطية. ولم يتضح بعد إلى أى مدى من الممكن أن يساهم الجيش الألمانى فى دعم تأمين الحدود التونسية.

يذكر أن تونس شهدت نهاية يونيو الماضى هجوما إرهابيا على منتجع سوسة الساحلى أودى بحياة 38 سائحا. كما قتل أكثر من 20 سائحا فى هجوم إرهابى آخر على متحف "باردو" الوطنى فى العاصمة تونس فى مارس الماضى.

وتعتزم فون دير لاين زيارة المتحف اليوم، كما من المقرر أن تلتقى الرئيس التونسى الباجى قائد السيبسى ونظيرها التونسى فرحات الحرشانى ونواب من البرلمان.

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مصر 365

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