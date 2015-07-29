مايا دياب في كليب "غمرني وشد" إمرأة مشلولة القدمين

أطلقت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الخاص في موقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنيتها "غمرني وشد" من ألبومها الجديد "My Maya".

ويصوّر الكليب، الذي أخرجته أنجي جمّال، قصة إمرأة تجسّد دورها مايا دياب، تصدمها سيارة ما يؤدي إلى شلل في قدميها وعدم قدرتها على المشي، ولكن هذا لم يمنع حبيبها من الزواج منها، إذ يظهر خاتم الزواج في اصبع مايا في نهاية الكليب.

وعلى الرغم من الرسالة التي يحملها الكليب، إلا أن مايا لم تظهر وهي تجلس على كرسي متحرك، بل اكتفى صنّاع العمل بإظهار الكرسي المتحرك في الكليب من دون أن يتم استخدامه.

وكان واضحاً أن الكليب قام بالتّرويج لإحدى شركات الهواتف الخليوية.

من جهة أخرى، تستعد مايا لإحياء حفلة في مهرجان "جرش" للعام 2015، ونشرت صوراً من أجواء التحضيرات.

شاهدوا كليب مايا دياب "غمرني وشد"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي