إليسا تستمع بيوم مشمس على الشاطىء

نشرت الفنانة إليسا صورة لها على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، وهي تمضي وقتاً ممتعاً على الشاطىء مع صديقها وديع النّجار.

وأرفقت إليسا الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية جاء فيه: "في يوم مشمس على الشاطى مع صديقي المفضل وديع النّجار".

من جهة ثانية، أعلنت إليسا أن عدد متابعيها على موقع "تويتر" سيقترب من 7 ملايين متابع، معربةً عن فرحتها الكبيرة بهذا الأمر.

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