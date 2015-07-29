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إليسا تستمع بيوم مشمس على الشاطىء

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إليسا تستمع بيوم مشمس على الشاطىء إليسا تستمع بيوم مشمس على الشاطىء

الأربعاء 29-07-2015 01:56

نشرت الفنانة إليسا صورة لها على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، وهي تمضي وقتاً ممتعاً على الشاطىء مع صديقها وديع النّجار.

وأرفقت إليسا الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية جاء فيه: "في يوم مشمس على الشاطى مع صديقي المفضل وديع النّجار".

من جهة ثانية، أعلنت إليسا أن عدد متابعيها على موقع "تويتر" سيقترب من 7 ملايين متابع، معربةً عن فرحتها الكبيرة بهذا الأمر.

 

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