«مياه سوهاج» تنفذ قافلة مائية لخدمات المياه والصرف الصحي بقرية شندويل البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شندويل البلد بمركز المراغة.

وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيا للاهالى، صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة، وأوضح اللواء محمود نافع انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.