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إيناس عبد الدايم:«عمر خيرت» و«أوبرا عايدة» يمثلون «الاوبرا» بحفل إفتتاح قناة السويس

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إيناس عبد الدايم:«عمر خيرت» و«أوبرا عايدة» يمثلون «الاوبرا» بحفل إفتتاح قناة السويس إيناس عبد الدايم:«عمر خيرت» و«أوبرا عايدة» يمثلون «الاوبرا» بحفل إفتتاح قناة السويس

كشفت د.إيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا” عن مشاركة الآوبرا بتقديم فقرتين فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، فقرتين الاولي للموسيقار الكبير عمر خيرت ،والثانية مشهد النصر من اوبرا “عايدة”وذلك بمشاركة ما يقرب من 1000 فنانيها وعمالها.
> وقالت “إيناس”. ان تكليف الاوبرا بالمشاركة فى هذا الحدث التاريخى شرف كبير لجميع الفنانين والعاملين الذين يعملون على قدم وساق لخروج الاحتفال بالشكل الذى يليق بمكانة وتاريخها وحضارة شعبها .

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