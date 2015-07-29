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بالصور.. وقفة احتجاجية لخريجى الثانوية العامة بالوادى الجديد لتضررهم من التوزيع الجغرافى‎

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نظم عدد من خريجى الثانوية العامة بالوادى الجديد، وقفة أمام مبنى ديوان عام محافظة الوادى الجديد وذلك لتقديم مذكرة إحتجاج للواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وذلك بسبب التوزيع الجغرافى للتنسيق بالجامعات.

وقال عدد من الخريجين،  أن قرار التنسيق يبعدنا عن الكليات التى نتمنى أن ندرس بها مشيرين إلى أن التنسيق قد أستثنى بعض المحافظات الحدودية عدا محافظة الوادى الجديد  مما دعى الطلبة للإحتجاج وتقديم مذكرة للمحافظ.

والتقى محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى، مع بعض الخريجين ، وعلى الفور ارسل المحافظ فاكس لوزارة التعليم العالى بإستثناء محافظة الوادى الجديد من شرط التوزيع الجغرافى للتنسيق كما إستمع المحافظ لبعض مطالب خريجى الثانوية العامة، ووعد المحافظ بحل هذه المشكلات مع وزارة التعليم العالى.

 

 

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