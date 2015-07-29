أخصائية تغذية تقدم نظاما غذائيا يجدد النشاط

يحتاج الجسم للتغذية الصحية السليمة، لكى يستطيع ممارسة مهامه اليومية ويساهم اهتمام الشخص بتناول الطعام الصحى فى إمداد جسمه بالنشاط والحيوية.

حول ذلك تقول الدكتور نورهان غانم أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة وعضو الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، أن تناول الأشخاص كوب من عصير الليمون سواء كان دافئا أو فاترا قبل تناول أى شىء على الريق يساعد على تنظيف المعدة والأمعاء من السموم مما ينعكس ذلك على الصحة ايجابيا بشكل عام.

وتقدم د. نورهان غانم نموذج لنظام غذائى صحى مفيد ويزيد من طاقة وحيوية الإنسان:

وجبة الأفطار

قبل الغداء

وجبة الغداء

العشاء:

>على الريق: كوب ماء دافئ بالليمون، وبعدها بحوالى ساعة يتناول كوب من الشاى + بيضة أو قطعة صغيرة من الجبن قليل الدسم والملح ويفضل الجبن القريش+ نصف رغيف خبز بلدى أو رغيف خبز سن.>2 ثمرة فاكهة أو خضار.>ربع دجاج أو قطعة لحم حمراء متوسط أو واحد سمك +5 ملاعق أرز أو 6 مكرونة + طبق سلاطة.>بعد الغداء بساعتين>2 ثمرة فاكهة أو كوب زبادى>قطعة شيكولاتة سوداء + أى نوع فاكهة أو كوب زبادى