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«مباحث أسوان» تكشف غموض جثة شاب عثر عليها بجوار برج كهرباء

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«مباحث أسوان» تكشف غموض جثة شاب عثر عليها بجوار برج كهرباء «مباحث أسوان» تكشف غموض جثة شاب عثر عليها بجوار برج كهرباء

مدير أمن أسوان

تمكنت المباحث الجنائية بأسوان،  من كشف غموض العثور على جثة لشاب فى حالة تحلل امام احد ابراج الكهرباء بناحية قرية عزبة المصرى بمركز ادفو شمال مركز اسوان ، حيث تبين ان الشاب صعقه التيار الكهربائى اثناء محاولته سرقة الخلايا النحاسية الخاصة ببرج الكهرباء.

وكان اللواء عمر احمد ناصر مدير أمن أسوان،  تلقى إخطارا من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة فى حالة تحلل لشاب فى العقد الثالث من العمر بجوار احد أبراج الكهرباء.

وكشفت التحريات،  أن الشاب يدعى (م .ح ) 30 سنة وانه حاول سرقة الخلايا النحاسية الخاصة ببرج الكهرباء، فصعقة التيار الكهرباء والقى بمصرعة فى الحال، وتبين أن الشاب مبلغ باختفائه من حوالى أسبوع تقريبا،تم تسليم الشاب لعائلته.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق

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