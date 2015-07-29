«محلب» يتابع مع وزير الداخلية ملابسات الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر

أجرى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إتصالا هاتفيا مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لمتابعة تداعيات حادث استهداف عناصر إرهابية لطاقم الخدمة الأمنية أمام سفارة النيجر بالقاهرة، ما أسفر ع استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين أحدهم حالته خطيرة.

وشدد محلب، على ضرورة تكثيف التأمين على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والوزارات والمصالح الحكومية، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بافتتح قناة السويس الجديدة رسميا امام حركة الملاحة الدولية فى 6 أغسطس المقبل .

وطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بسرعة ضبط العناصر الإرهابية المتسببة فى الحادث.