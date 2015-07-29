أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«محلب» يتابع مع وزير الداخلية ملابسات الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر

Google+ Print
«محلب» يتابع مع وزير الداخلية ملابسات الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر «محلب» يتابع مع وزير الداخلية ملابسات الهجوم الإرهابي على سفارة النيجر

أجرى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إتصالا هاتفيا مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لمتابعة تداعيات حادث استهداف عناصر إرهابية لطاقم الخدمة الأمنية أمام سفارة النيجر بالقاهرة، ما أسفر ع استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين أحدهم حالته خطيرة.

وشدد محلب، على ضرورة تكثيف التأمين على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والوزارات والمصالح الحكومية، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بافتتح قناة السويس الجديدة رسميا امام حركة الملاحة الدولية فى 6 أغسطس المقبل .

وطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بسرعة ضبط العناصر الإرهابية المتسببة فى الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا