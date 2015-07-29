الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا معتدل ليلًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 25 العظمى 36
الإسكندريةالصغرى 25 العظمى 32
مطروحالصغرى 22 العظمى 32 و
الغردقةالصغرى 29 العظمى 41
شرم الشيخالصغرى 30 العظمى 41
رفحالصغرى 22 العظمى 32 و
أسوانالصغرى 29 والعظمى 44.
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