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الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 36

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، معتدل ليلًا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر، فيكون معتدل إلى مضطرب، أما ارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 25 32
> مطروح 22 32
> بورسعيد 26 32
> دمياط 25 32
> بلطيم 24 33
> الإسماعيلية 24 37
> السويس 24 37
> العريش 25 35
> نخل 19 37
> طابا 25 37
> الطور 25 36
> مرسي علم 29 40
> الغردقة 29 41
> شرم الشيخ 30 41
> رفح 24 34
> كاترين 20 35
> سيوة 25 38
> المنيا 24 40
> الفيوم 24 38
> رأس سدر 25 37
> أبوسمبل 26 43
> وسط الدلتا 24 35
> أسيوط 24 41
> سوهاج 27 42
> الأقصر 28 43
> أسوان 29 44
> شلاتين 26 42
> حلايب 28 37
> الوادى الجديد 26 41
> قنا 28 42
> نويبع 27 38
> السلوم 22 32.

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