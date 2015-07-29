تعرف على أسوأ العادات الغذائية بعد الأكل

من الصعب تغيير العادات الغذائية بعد تناول الطعام، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health” عن أن هناك 3 من أسوأ العادات الغذائية التى يعتمد عليها الشخص بعد تناوله لطعامه، وتعد سببًا رئيسيًا لنحافة الجسم، وتشمل:>1- شرب السجائر بعد تناول الوجبة>حذر الباحثون العديد من المدخنين من شرب سيجارة واحدة بعد كل وجبة، لأن الجهاز الهضمى يتطلب المزيد من الدم لهضم الطعام، فى حين النيكوتين يقلل من وصول الدم للمعدة.>2- تناول الفاكهة بعد الأكل>تناول الفاكهة بعد الوجبة، أمر خاطئ لأنها تسبب الغازات، مع تراكم السموم حتى تتحلل، ما يزيد من ظهور السيلوليت، ويفضل تناول الفاكهة على معدة فارغة.>3- شرب الشاى>تقول بعض الثقافات أن الشاى من المشروبات التى تساعد على الهضم جيد ولكن فى الواقع ينافى ذلك، حيث إنه يساعد فى إبطاء عملية الهضم إلى حد كبير.

وأوضح الباحثون أن الشاى يسبب فقر الدم، لذلك يجب ألا تشرب الشاى بعد تناول الطعام بحد أدنى 1 ساعة.