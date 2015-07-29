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الكزبرة والكركم أقوى مضادات الالتهاب

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الكزبرة والكركم أقوى مضادات الالتهاب الكزبرة والكركم أقوى مضادات الالتهاب
من المعروف أن الالتهاب المزمن أحد أخطر الأمراض المزعجة، وهو السبب الحقيقى وراء الإصابة بمرض الزهايمر ومرض كرون، ومتلازمة الأمعاء، والتهاب المفاصل، والتهاب القولون التقرحى، حب الشباب، والربو.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، أن هناك الكثير من التوابل، التى تقلل من الالتهابات المزمنة، وتشمل:
>1- الكركم
>ومن المعروف أن الكركم عشب أسطورى طبيعى مضاد للالتهابات والعنصر الفعال فى الكركم هو الكركمين وهو الذى يقتل الجذور الحرة المتسببة فى الالتهاب، وكانت هذه التوابل علاج تقليدى للأمراض الالتهابية.

وقد كشفت الباحثون عن أن الكركم عشب فعال كالعقاقير المضادة للالتهابات إلا أنه طبيعى 100٪ وخالٍ من الآثار الجانبية.
>الجرعة: 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم يوميًا.
>2- الكزبرة
>وتستخدم هذه العشبة فى بعض الأحيان فى السلطة وتساعد الكزبرة فى هضم الطعام وتحتوى على أفضل الخصائص المضادة للالتهابات.
>وقد استخدم الشعب الهندى هذه العشبة على مر القرون فى كل أنواع الأطباق الهندية، فهى غنية بالكلوروفيل وهو مانع مذهل للالتهابات.
>وأضاف الباحثون أن الكزبرة تعمل أيضًا على تنظيف الجسم من المعادن الثقيلة وتحقق التوازن بين الهرمونات.
>الجرعة: حفنة من الكزبرة يوميًا

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