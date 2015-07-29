الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، واللواء عمرو الأعصر، مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، واللواء محمد الشربينى، مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور أحمد العمرى كبير المعلمين.

وستبدأ وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهورى فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال بالأكاديمية، يليها تلاوة آيات من الذكر الحكيم قبل أن يلقى الدكتور عمرو الأعصر، رئيس أكاديمية الشرطة كلمة.

كما يلقى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية عقب ذلك كلمة يوجه خلالها التحية للخريجين الجدد، ويطالبهم بتحقيق إرادة الشعب المصرى العظيم الذى كلف رجال الشرطة بمهمة وطنية كبيرة لتحقيق إرادتهم، والعمل بكل جهد وبذل الغالى والنفيس من أجل تحقيق رسالة الأمن النبيلة فى تحقيق أمن وسلامة المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن.

ويؤكد وزير الداخلية خلال كلمته عزم رجال الشرطة بمعاونة المخلصين من أبناء الوطن، على التصدى بحسم وحزم للإرهاب، وإقتلاعه من جذوره، التصدى لأى محاولة لترويع المواطنين الأبرياء أو محاولة الإخلال بأمن الوطن.

ويشدد على أن احترام حقوق الإنسان والحفاظ على حرية التعبير وحسن معاملة المواطنين بمختلف المواقع الشرطية، من أهم ثوابت وأسس إستراتيجية العمل.

وسيتضمن الاحتفال قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء فى الرماية أو الاشتباك أو المطاردات ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التى تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التى يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التى يتم تكليفهم بها.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نهاية الاحتفال بتكريم أوائل طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والوافدين وقسم الدراسات العليا، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.