إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا، تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الثلاثاء، إخطارا بأن قسم شرطة السلوم، تسلم 153 متهما وهم ( 1 من القاهرة و 14 من البحيرة و 8 من كفر الشيخ و 3 من الشرقية و2 من الدقهلية و 39 من المنيا و 14 من بنى سويف و 16 من الفيوم و 17 من سوهاج و 36 من أسيوط 1 من بنجلاديش و 2 من دولة السودان)، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
>- إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى
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