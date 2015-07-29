إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا، تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الثلاثاء، إخطارا بأن قسم شرطة السلوم، تسلم 153 متهما وهم ( 1 من القاهرة و 14 من البحيرة و 8 من كفر الشيخ و 3 من الشرقية و2 من الدقهلية و 39 من المنيا و 14 من بنى سويف و 16 من الفيوم و 17 من سوهاج و 36 من أسيوط 1 من بنجلاديش و 2 من دولة السودان)، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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