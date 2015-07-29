بالفيديو والصور..مصدر أمنى: الاستعانة بكاميرات أحد البنوك المجاورة لمبنى سفارة النيجر

قال مصدر أمنى، إن الأجهزة الأمنية ستستعين بكاميرات أحد البنوك المجاورة لمبنى سفارة النيجر للتوصل إلى هوية الإرهابيين منفذى حادث إطلاق النار على قوة حراسة السفارة، والذى أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين بينهم موظف أمن بالسفارة "مصرى الجنسية".

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين بادروا القوة بإطلاق النيران وهربوا من خلف ملف دائرى أمام مبنى السفارة، وعادوا مرة أخرى ناحية طريق ميدان الرماية بواسطة السيارة التى يستقلونها.

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