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رئيس "آخر الأنباء": مبادرة "اليوم السابع" للصحف الإقليمية خطوة وطنية

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رئيس "آخر الأنباء": مبادرة "اليوم السابع" للصحف الإقليمية خطوة وطنية رئيس "آخر الأنباء": مبادرة "اليوم السابع" للصحف الإقليمية خطوة وطنية
قال خيرى الكومى رئيس مجلس إدارة "آخر الأنباء العالمية" إن ما تسعى اليوم السابع للقيام به من دعم ومساندة الصحف الإقليمية فى المحافظات، خاصة التى تعانى من ندرة الموارد وعدم الثقة بها إعلانياً دور مشكور ومحمود، خاصة أن هذه الصحف تحوى العديد من المواهب الشبابية وتعد متنفساً لكثير من الشباب المثقف من غير ذوى اليد الطولى، وهى خطوة وطنية بالدرجة الأولى.

وأضاف الصحف الأقليمية أخرجت العديد من الشباب للصحف الكبرى ونجحوا نجاحا كبيرا وأصبحوا أعلاما فى صحفهم، خاصة وأن هذه الصحف المرخصة منها عن طريق الشركات الأجنبية ليس لديها مستند واحد يدل على أنها مصرح لها وتتبع جهاز الرقابة على المطبوعات بالدولة رغم أنها تعرض على الجهاز فى كل عدد يصدر وتطبع فى مطابع الدولة وتوزع عن طريق المؤسسات القومية.

وأضاف أن هذه الخطوة "المحمودة" ستؤدى إلى تنمية القدرات والطاقات وتساعد الشباب بل وستروج لهم فى عالم الصحافة وتسهم فى القضاء على البطالة، لأن كل صحيفة تحتوى العديد من الخريجين والشباب وتوفر فرص العمل لهم، وأعتقد أنها ستتسبب فى النهوض بالصحف والصحافة والثقافة بصفة عامة فى .

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مصر 365

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