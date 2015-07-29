اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

تنتهى عملية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، مساء اليوم الأربعاء، حيث يغلق الموقع الإلكترونى باب تسجيل الرغبات، وتبدأ بعد ذلك عملية مراجعة الرغبات من قبل مسئولى التعليم العالى.

وحذر سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، الطلاب من عدم تسجيل رغباتهم خلال أيام المرحلة، مؤكدا أن من يتخلف عن تسجيل الرغبات خلال الأيام المخصصة للمرحلة الأولى للتنسيق، سيعد متخلفا عن تسجيل رغباته.

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت أن عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى بلغ حتى الآن 105 آلاف طالب وطالبة، حيث يبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى 110 آلاف طالب.

التعليم العالى:105 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى الآن