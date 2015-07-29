أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

Google+ Print
اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق اليوم.. انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالتنسيق
تنتهى عملية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، مساء اليوم الأربعاء، حيث يغلق الموقع الإلكترونى باب تسجيل الرغبات، وتبدأ بعد ذلك عملية مراجعة الرغبات من قبل مسئولى التعليم العالى.

وحذر سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، الطلاب من عدم تسجيل رغباتهم خلال أيام المرحلة، مؤكدا أن من يتخلف عن تسجيل الرغبات خلال الأيام المخصصة للمرحلة الأولى للتنسيق، سيعد متخلفا عن تسجيل رغباته.

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت أن عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى بلغ حتى الآن 105 آلاف طالب وطالبة، حيث يبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى 110 آلاف طالب.

التعليم العالى:105 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى الآن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365