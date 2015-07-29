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محكمة الأسرة تقضى بنفقة لـ"مطلقة" طالبت زوجها السابق بـ"مصروفات المصيف"

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محكمة الأسرة تقضى بنفقة لـ"مطلقة" طالبت زوجها السابق بـ"مصروفات المصيف" محكمة الأسرة تقضى بنفقة لـ"مطلقة" طالبت زوجها السابق بـ"مصروفات المصيف"
قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة للمطلقة "لمياء.أ" فى الدعوى التى أقامتها ضد طليقها "مروان.ك" بدفع المصاريف الخاصة بالمصيف تقدر بـ2500 جنيه لها وأولادها.

كانت "لمياء" قد ذكرت فى صحيفة الدعوى: "أن طليقى ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يبخل علينا ويقوم كل شهر بأخذ زوجته الجديدة إلى رحلات وعندما أطلب منه الالتزام برؤية أولاده والخروج معهم يرفض، وحتى المصيف رفض أن يدفع لنا تكاليفه بالرغم من أننا مسئولون منه وهو من طلقنى رغما عنى".

يذكر أن المحكمة نظرت الدعوى عدة جلسات، وسألت فيها الزوج والتأكد من قدرته المادية واستطاعته على دفع المبلغ.

ميرفت تقيم دعوى حضانة لضم ابنها بعد أن أخذه زوجها وسافر به خارج مصر

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مصر 365

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