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"إصلاح البنية التشريعية": اللجنة انتهى عملها بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر

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"إصلاح البنية التشريعية": اللجنة انتهى عملها بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر "إصلاح البنية التشريعية": اللجنة انتهى عملها بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة انتهى علمها بشكل نهائى بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد، موضحا أن عدم أخذ بمقترحات اللجنة جعل عملها - أى لجنة إصلاح البنية التشريعية - ينتهى سريعا.

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع"، أن رفع دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر سيؤخر من إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه قد يتم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا التى تنظر فى الدعوى وقد تقبلها، ما يؤدى لإعادة تشكيل القانون من جديد.

وتضم لجنة إصلاح البنية التشريعية، كل من الدكتور عمرو الشوبكى، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور عمرو هاشم ربيع.


>- رسميًا.. الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

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