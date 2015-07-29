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اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع فى قضية "ألتراس ربعاوى"

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اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع فى قضية "ألتراس ربعاوى" اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع فى قضية "ألتراس ربعاوى"
تستكمل، اليوم، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، جلسات محاكمة 5 من عناصر الخلية الإرهابية المعروفة باسم "ألتراس ربعاوى" والمتهمين بتنفيذ عمليات عنف وشغب، ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى مرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمًا بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.

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