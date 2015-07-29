أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبائل المصرية تشارك فى ختام مؤتمر "لا للإرهاب .. نعم للتنمية" بشرم الشيخ

Google+ Print
القبائل المصرية تشارك فى ختام مؤتمر "لا للإرهاب .. نعم للتنمية" بشرم الشيخ القبائل المصرية تشارك فى ختام مؤتمر "لا للإرهاب .. نعم للتنمية" بشرم الشيخ
شارك وفد من المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، برئاسة الدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، فى ختام مؤتمر: "لا للإرهاب والعنف.. نعم للتنمية"، والذى نظمه مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا مساء الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك أيضًا بحضور ممثلين لكل الدول العربية، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عمار نقيب محامى محافظة جنوب سيناء ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية وممثلين عن التيارات الحزبية والسياسية، وعدد من فنانى الوطن العربى، وممثلين عن القبائل العربية، والعشرات من شباب محافظات وأدان المؤتمر كافة أشكال العنف والتخريب ، وداعيا جميع المصريين للوقوف يداً واحدة فى مواجهة الإرهاب.

وقال الدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر ساند ودعم تحرك القوات المسلحة المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى داخليا وخارجيا، وجهود الدولة المبذولة حفاظًا على التنوع والعمق الحضارى، لهوية مصر الثقافية، ووجود ظهير شعبى من أبناء الشعب المصرى المخلصين لمكافحة الأرهاب والعنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي