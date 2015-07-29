القبائل المصرية تشارك فى ختام مؤتمر "لا للإرهاب .. نعم للتنمية" بشرم الشيخ

شارك وفد من المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، برئاسة الدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، فى ختام مؤتمر: "لا للإرهاب والعنف.. نعم للتنمية"، والذى نظمه مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا مساء الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك أيضًا بحضور ممثلين لكل الدول العربية، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عمار نقيب محامى محافظة جنوب سيناء ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية وممثلين عن التيارات الحزبية والسياسية، وعدد من فنانى الوطن العربى، وممثلين عن القبائل العربية، والعشرات من شباب محافظات مصر وأدان المؤتمر كافة أشكال العنف والتخريب ، وداعيا جميع المصريين للوقوف يداً واحدة فى مواجهة الإرهاب.

وقال الدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر ساند ودعم تحرك القوات المسلحة المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى داخليا وخارجيا، وجهود الدولة المبذولة حفاظًا على التنوع والعمق الحضارى، لهوية مصر الثقافية، ووجود ظهير شعبى من أبناء الشعب المصرى المخلصين لمكافحة الأرهاب والعنف.