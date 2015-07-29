"احم كبدك من شكة إبرة" ندوة بكلية طب جامعة المنصورة غدا الخميس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة غدا الخميس 30 يوليو الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور كمال الدين أحمد ندوة توعية بعنوان "احم كبدك من شكة إبرة"، تحت رعاية الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

تأتى الندوة فى إطار احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لالتهاب الكبد واختيار مصر لاستضافة الاحتفال لعام 2015 م تقديرا للجهود التى بذلت والالتزام تجاه التعامل الشامل مع المرض فى إطار خطة العمل الخاصة بالوقاية من المرض ورعايتهم وعلاجهم.

يحاضر خلالها الدكتورة نسرين صلاح عمر مدير وحدة مكافحة العدوى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن العسقلانى أستاذ الباطنة وأمراض الكب بكلية الطب .

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