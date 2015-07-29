أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"احم كبدك من شكة إبرة" ندوة بكلية طب جامعة المنصورة غدا الخميس

Google+ Print
"احم كبدك من شكة إبرة" ندوة بكلية طب جامعة المنصورة غدا الخميس "احم كبدك من شكة إبرة" ندوة بكلية طب جامعة المنصورة غدا الخميس
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة غدا الخميس 30 يوليو الساعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتور كمال الدين أحمد ندوة توعية بعنوان "احم كبدك من شكة إبرة"، تحت رعاية الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

تأتى الندوة فى إطار احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لالتهاب الكبد واختيار لاستضافة الاحتفال لعام 2015 م تقديرا للجهود التى بذلت والالتزام تجاه التعامل الشامل مع المرض فى إطار خطة العمل الخاصة بالوقاية من المرض ورعايتهم وعلاجهم.

يحاضر خلالها الدكتورة نسرين صلاح عمر مدير وحدة مكافحة العدوى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن العسقلانى أستاذ الباطنة وأمراض الكب بكلية الطب .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي