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نجوم الرياضة فى حفل زفاف إسلام محارب لاعب الجونة ونجم الأهلى السابق

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أقيم مساء أمس حفل زفاف الكابتن إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب الجونة الحالي بإحدى قاعات الأفراح بمدينة كفر الشيخ بحضور المئات من أهالي المحافظة ولاعبي الدوري الممتاز بعدد من الأندية ولاعبي فرق كفر الشيخ التي تضمهم المحافظة.

ومن بين اللاعبين الذين حضروا حفل الزفاف عامر عامر، حارس مرمى نادى الجونة، وأحمد العش لاعب النادى الأهلى والإسماعيلى الأسبق ووادى دجلة الحالى، وحسن الشامى الظهير الأيسر لـ"نادى الجونة وعبد الله ناصر لاعب النادى الأهلى ويحيى حامد "لاعب النادى الأهلى وعمر السعيد لاعب المقاولين العرب، ومحمد الخميس لاعب المصرى البورسعيدى، ومؤمن جابر من ناشئي الأهلى، وحمدى نصار لاعب نادى الدخيلة وسعيد مراد، المنضم حديثا للنادى المصرى البورسعيدى، ومحمود السيد الجونة، ووائل السباعى نادى كفر الشيخ، وأشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأشراف أبو زيد غنيم أمين عام حزب المحافظين بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد هيثم محارب لاعب البلدية الأسبق وسمنود وابن عم الكابتن إسلام محارب أن هناك العديد من اللاعبين الكبار اعتذروا عن الحضور لارتباطهم بمباريات فى الدورى الممتاز وعلى رأسهم الكابتن عماد متعب ومحمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفر الشيخ، ورمضان صبحى وسعد سمير وكريم بانبو.

وأضاف الكابتن إسلام محارب أنه سعيد بحضور الكوكبة من اللاعبين لحفل زفافه بكفر الشيخ، وأنه تلقى عددا من الاتصالات من عدد كبير من اللاعبين من معظم أندية الممتاز للتهنئة بحفل الزفاف ومقدر لهم اتصالهم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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