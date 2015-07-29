ندوة بجامعة المنوفية اليوم عن المخاطر الصحية لمحطات المياه الأهلية

تنظم الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية اليوم الأربعاء ندوة توعوية حول "المخاطر الصحية والبيئية لمحطات المياه الأهلية" فى الساعة العاشرة صباحـًا بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وسوف يحاضر فى فعاليات الندوة الدكتور محمد أبو الحسن وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتور كمال عبد العظيم دهب أستاذ المياه الجوفية بكلية العلوم، والدكتور محمد توفيق شعبان أستاذ البكتيريولوجى بكلية العلوم.

صرح بذلك الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الندوة.