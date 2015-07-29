أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة بجامعة المنوفية اليوم عن المخاطر الصحية لمحطات المياه الأهلية

Google+ Print
ندوة بجامعة المنوفية اليوم عن المخاطر الصحية لمحطات المياه الأهلية ندوة بجامعة المنوفية اليوم عن المخاطر الصحية لمحطات المياه الأهلية
تنظم الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية اليوم الأربعاء ندوة توعوية حول "المخاطر الصحية والبيئية لمحطات المياه الأهلية" فى الساعة العاشرة صباحـًا بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

وسوف يحاضر فى فعاليات الندوة الدكتور محمد أبو الحسن وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتور كمال عبد العظيم دهب أستاذ المياه الجوفية بكلية العلوم، والدكتور محمد توفيق شعبان أستاذ البكتيريولوجى بكلية العلوم.

صرح بذلك الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الندوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365