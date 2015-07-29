مرتضى: طموحي فوز الزمالك بالدوري 4 سنوات

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن طموح الفريق لن يتوقف عن التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال مرتضى في تصريحات عقب قناة صدى البلد: "طموحي ليس الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، بل الاحتفاظ باللقب 4 سنوات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الفوز بالدوري سيضمن للنادي الحصول على 5 مليون جنيه من الشركة الراعية".

وواصل: "والمكسب الآخر أن عقد الرعاية سيتم زيادته في الموسم المقبل 50%".

وأتم مرتضى منصور: "نريد الفوز بكل البطولات هذا الموسم، حيث يتبقى لنا كأس مصر والسوبر وكأس الكونفدرالية".

وضمن الزمالك تتويجه باللقب قبل مباراتيه الأخيرتين، وذلك بتعادل الأهلي مع سموحة بنتيجة 1/1.